Maude Audet en spectacle au BeauLieu culturel du Témiscouata

Le BeauLieu culturel du Témiscouata à Témiscouata-sur-le-Lac recevra le samedi 2 avril prochain la visite de l’auteure-compositrice interprète de Québec Maude Audet. Elle interprétera les chansons de ses deux derniers albums, «Translations» et «Tu ne mourras pas».

Maude Audet sera accompagnée des multi-instrumentistes Mathieu Charbonneau et Émile Proulx. L’univers musical de cette artiste puise ses influences dans le folk rock des années 1950 à 1970, comme le groupe The Mamas and the Papas. «C’est une période musicale riche qui m’inspire. Je suis une enfant du grunge aussi et de la musique pop des années 1990. Ma musique est un amalgame de ces influences et de la musique francophone», explique-t-elle.

Sur la scène, Maude Audet joue de la guitare classique, du banjo et de l’autoharpe. L’album «Tu ne mourras pas», son troisième en carrière, compte beaucoup d’arrangements de flute traversière, de cordes et de chœurs. Le trio arrivera à bien rendre l’essence des chansons grâce aux arrangements en racontant leur histoire, indique l’auteure-compositrice-interprète.

Elle se dit d’ailleurs enthousiaste de jouer à Témiscouata-sur-le-Lac ce weekend dans le dernier droit de cette tournée. «Ma musique se porte bien dans les petites salles chaleureuses. Le spectacle reste le même, mais il se créer une bulle spéciale quand on est plus près du public», ajoute Maude Audet.

Dans un mois, elle entrera en studio pour enregistrer son nouveau projet. La dernière fois qu’elle y a mis les pieds, c’était il y a trois ans. «J’ai très hâte à cette nouvelle étape de travail, c’est l’un de mes moments préférés», indique l’artiste.

Avant de se lancer comme auteure-compositrice-interprète, Maude Audet travaillait comme scénographe au théâtre. Elle a travaillé sur des productions théâtrales pour la dernière fois en 2015-2016. Son projet musical a progressivement pris plus de place dans sa vie. «Je réussis à utiliser mon bagage passé lors de mes spectacles sur la scène et dans l’esthétique de mon projet musical», ajoute Maude Audet.

Le spectacle sera présenté par l’organisme de diffusion Les 4 Scènes le 2 avril à 20 h au BeauLieu culturel à Témiscouata-sur-le-Lac.