Reprise des animations à la bibliothèque de Trois-Pistoles

Avec la reprise graduelle des animations, la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles renoue avec ses bonnes habitudes en relançant sa programmation d’activités, dont son club de lecture, dès avril.

Cette activité reprendra les mercredis 6 avril, 4 mai et 1er juin à 9 h. Outre la présentation des appréciations des lectures faites par les membres, l’animation se conclut par la dégustation d’un thé ou d’une tisane. Présenté gratuitement et pouvant accueillir en tout temps de nouveaux membres, le club de lecture se veut une occasion de partager vos coups de cœur et échanger autour du livre.

C’est le samedi 16 avril à 10 h que les tout-petits et leurs parents sont conviés à une heure du conte sous le thème du printemps. Animée par la pétillante et colorée Marie-Libellule, l’activité se terminera par le tirage d’un livre parmi les jeunes présents.

Le vendredi 22 avril dès 19 h, il sera possible de rencontrer Lucette Côté, autrice du livre Les Théos du Bas-du-Fleuve. Publié en 2018, l’histoire met de l’avant une saga familiale historique qui prend naissance en 1905 au Massachusetts et s’achève en 1946. Le roman traverse plusieurs époques et événements marquants de la région, racontés à travers les yeux des protagonistes. Ayant grandi au Bic et habitant Rimouski, Mme Côté est titulaire d’un baccalauréat en littérature qu’elle a obtenu à la fin de sa carrière.

Différentes expositions prennent place au cœur de la bibliothèque, présentant parfois des artéfacts, des œuvres et bien sûr des volumes. Voici les expositions qui vous attendent dans les prochaines semaines : Pâques, Sauvez la planète, l’autisme et le vin (d’avril à la mi-juin).

Pour toute information entourant les animations et le service de prêt, communiquez avec la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles en composant le 418 851-2374 ou par courriel à [email protected]