Lancement de la 23e édition de l’encan du Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent annonce le retour de son encan annuel et dévoile la coprésidence d’honneur. De retour pour une 23e édition, c’est sous le thème L’art, une connexion humaine que le Musée du Bas-Saint-Laurent annonce le retour de son encan annuel du 5 au 15 mai.

La coprésidence d'honneur de cette 23e édition sera assurée par Catherine et David Morneau, de l’entreprise familiale Groupe Morneau basée à Saint-Arsène. «Quand nous pensons au Musée du Bas-Saint-Laurent, le mot qui nous vient en tête est rassembleur. Nous croyons sincèrement que l’art est un vecteur de connexion. Cette année, nous nous sommes donnés au sein du Groupe Morneau une thématique, celle de Connecter ensemble. Nous croyons que ce magnifique événement qu’est l’encan permet de nous rapprocher. Rapprocher l’artiste et son public, rapprocher les amateurs d’art comme nous le sommes», mentionnent Catherine et David Morneau.

L’encan mettra aux enchères un corpus d’une cinquantaine d'œuvres offrant une variété de styles et pour tous types de budget. À nouveau cette année, des œuvres d’artistes renommés tels que Jean Paul Riopelle, Armand Vaillancourt, Serge Lemoyne et Raymonde April seront de la partie. Également, une sélection d'œuvres d'artistes de la région et d’artistes émergents fera partie du corpus d'œuvres à l’enchère. Le catalogue d’exposition présentant les œuvres mises aux enchères sera diffusé prochainement sur le site Web du Musée.

Contexte oblige, l’encan se tiendra encore une fois en mode virtuel cette année. Les mises se feront entre le 5 et le 15 mai à partir de la plateforme Éclipse, une plateforme Web québécoise sécurisée. Pour voir les œuvres en vrai, l’exposition pré-encan sera présentée gratuitement au public à partir du 1er avril et ce, jusqu'au 15 mai, dans le hall du Musée du Bas-Saint-Laurent. Afin de célébrer cette 23e édition de l'encan annuel, une soirée festive sera tenue le 14 avril en compagnie des président et présidente d'honneur au Musée.

Seule activité de financement du Musée du Bas-Saint-Laurent, l’encan du Musée se veut un événement rassembleur et accessible. Plus qu’une activité de financement pour l’institution, il s’agit d’une invitation à mettre de l’art dans son quotidien et soutenir les acteurs culturels de la région.