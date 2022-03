«Je me soulève» de Hugo Latulippe sacré Meilleur film canadien au FIFA

Le cinéaste résident de Cacouna Hugo Latulippe a remporté le 25 mars le prix du Meilleur film canadien au 40e Festival international du film sur l’art (FIFA) pour son film documentaire «Je me soulève». Une belle façon de souligner son entrée en salles qui se déroulait à la même date.

Pour créer ce documentaire, le réalisateur a suivi pendant plusieurs mois les sœurs Véronique et Gabrielle Côté tout au long du processus de création de la pièce de théâtre «Je me soulève» qui a été présentée au Théâtre du Trident en 2019. «J’avais invité l’équipe du théâtre à Cacouna chez nous une fin de semaine à l’été 2018, elles cherchaient du matériel pour le spectacle», explique Hugo Latulippe. Dans la bande-annonce, un voit d’ailleurs le petit groupe discuter sur la montagne au parc côtier Kistokuk de Cacouna.

Avec sa caméra, Hugo Latulippe a documenté les préoccupations des artistes, soit l’équité hommes-femmes, la parole des peuples des Premières Nations et l’environnement. La parole de ce documentaire est portée à 90 % par des femmes. Sara Montpetit, militante pour le mouvement La Planète au parlement, l’artiste Catherine Dorion et la comédienne Ariel Charest, entre autres, font d’ailleurs partie prenante de ce documentaire. «Au moment où on a commencé à tourner, Catherine Dorion n’était pas élue et les comédiennes n’étaient pas encore connues du grand public. Je crois que cela ajoute au côté festif du film», indique le réalisateur. Sara Montpetit a incarné Maria Chapdelaine dans le film de Sébastien Pilote sorti en 2021.

POUR UN MEILLEUR FINANCEMENT

Le documentaire «Je me soulève» a d’ailleurs remporté ce prix de Meilleur film canadien au FIFA dans un contexte particulier. Dans une lettre publiée dans Le Devoir le 1er mars dernier, plus de 800 signataires dont des cinéastes, scénaristes, acteurs et écrivains, ont demandé à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) un meilleur financement des courts et longs métrages documentaires, puisqu’en 2021, l’organisme y avait consacré 3,4 % de son budget (soit 1,4 M$). En 2013, le financement était de 2,8 M$, soit environ 11% du budget. Cette lettre compte les signatures de plusieurs «gros canons» du milieu artistique, dont Denys Arcand, Denis Villeneuve, Richard Desjardins, Philippe Falardeau, etc.

«Je me soulève a essuyé des refus de toutes les institutions pour son financement, sauf de la SODEC qui a embarqué à la toute fin du processus, au moment où il était presque prêt. Depuis sa présentation, il a fait trois salles combles. Les producteurs ont porté le projet de façon héroïque», ajoute Hugo Latulippe. Ce dernier s’inquiète de la baisse du financement qui signifierait la mort du documentaire québécois, alors que la part du lion revient aux oeuvres de fiction. Il ne croit toutefois pas qu’il s’agissait d’une volonté délibérée de la SODEC. «On a fait la preuve qu’on est capable de faire un bon film sans argent, alors imagine ce qu’on pourrait faire avec du financement!», lance-t-il.

Le jury du FIFA a reconnu le documentaire «Je me soulève» pour «sa représentation positive de la passion et de l’espoir exprimés collectivement par de jeunes interprètes et poètes issus de tous les horizons. L’esprit vibrant des sœurs Côté au cœur de ce projet - qui croit au pouvoir des mots, de la poésie et de l’expérience subjective – est contagieux et superbement implacable. Une interprétation puissante d’un voyage de production unique.»

Le réalisateur se dit encouragé par cette distinction et par la réponse du public jusqu’à maintenant. «C’est vraiment une super nouvelle pour toute l’équipe. C’est un film qui a été faiblement financé, alors je pense que ça va aider à en faire une distribution plus large. Je crois qu’il est vraiment un bon candidat pour attirer du monde en salle», complète Hugo Latulippe.

Le montage a été réalisé à Cacouna par le cinéaste sa conjointe Stéphanie Robert. La grande majorité des paysages qui sont représentés dans le documentaire pour illustrer le territoire québécois ont été tournés au Bas-Saint-Laurent. Le documentaire «Je me soulève» est disponible en salle depuis le 25 mars. Sa projection est d’ailleurs prévue au cinéma Paraloeil de Rimouski le 28 avril prochain. Il n'apparait pas pour le moment à la programmation du cinéma Princesse de Rivière-du-Loup. «Je me soulève» est produit par Ciné-Scène et distribué par SPIRA.

SYNOPSIS