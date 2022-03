L’École des métiers du cinéma et de la vidéo déploie sa nouvelle identité visuelle

L'École des métiers du cinéma et de la vidéo (ÉMCV) du Cégep de Rivière-du-Loup, acteur important dans la formation de futurs professionnels en vidéo, web et cinéma, dévoile sa nouvelle image de marque et son nouveau site web.

Basé sur la découverte, l'ouverture, la proximité et la collaboration, le nouvel univers graphique s'inspire de la vidéo et de l'image, éléments pivots de l'École. Le projet est né d'un besoin de l'École qui souhaitait consolider son identité visuelle en raison du rayonnement grandissant de ses étudiants et enseignants lors de prestigieux festivals ainsi qu'en vue de son développement.

La forme circulaire de la lentille d’une caméra est au cœur du concept du symbole de l’ÉMCV. Véritable équation symbolique qui additionne la lentille de l’objectif, le grand écran, le cadrage et les coulisses des divers programmes de l’École, le symbole joue avec les perspectives. Pour sa part, le nouveau site web illustre l'étendue du nouvel environnement de marque de l'École qui laisse place à la créativité, à l'inattendu et à la vidéo.

«Je suis très fière des outils développés autour de cette nouvelle image. L’identité visuelle est la représentation d'une offre d'enseignement axée sur une formation technique de haut niveau. Le site web est convivial, accueillant et dynamique; aux couleurs de nos programmes et de toute l’équipe qui y collabore. Le visiteur pourra profiter de sa visite pour en apprendre plus sur nos programmes, mais il pourra aussi visionner des productions de nos finissants. C’est inspirant», mentionne Michelle Malenfant, conseillère pédagogique responsable des programmes.

L'approche créative proposée par la firme MamboMambo composée, entre autres, de diplômés en Graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup, a séduit dès le départ les responsables de l'École.

Depuis 2009, l'École des métiers du cinéma et de la vidéo a un réel désir d'éducation, d'ouverture sur le monde, d'inclusivité et d'accessibilité dans tous ses programmes et cours offerts. L'École forme des professionnels capables de répondre aux différents besoins du marché dans le domaine de la vidéo, du cinéma et du web. La qualité des productions réalisées par les étudiants est reconnue à l'échelle internationale avec plusieurs nominations et prix partout dans le monde. Depuis sa création, l’ÉMCV est impliquée activement dans l’écosystème culturel du Bas-Saint-Laurent.