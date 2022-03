La MRC de Témiscouata lance deux appels de projets culturels

Grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec, la MRC de Témiscouata procède au lancement de deux appels de projets. Ils répondent à deux orientations du plan d’action régional en matière de développement culturel visant à faciliter l’accès à la culture et à valoriser la lecture et l’écriture.

L’appel de projets concernant l’accès à la culture s'adresse aux organismes culturels, communautaires ou autres partenaires souhaitant faciliter l'accès et la participation de la population à la vie culturelle. L’objectif est de favoriser l’accessibilité, la fréquentation des citoyens aux arts, à la culture et au patrimoine et ce, quelles que soient leurs conditions sociales et économiques.

Pour le volet de valorisation de la lecture et de l’écriture, l’appel de projets vise les gestionnaires des bibliothèques municipales du Témiscouata, ainsi que tous les organismes à but non lucratif et les partenaires communautaires. Le but de cet appel est de soutenir des projets permettant de favoriser l’accès à la littérature, d’accroitre le rayonnement des bibliothèques et de stimuler l’intérêt de la population envers la lecture et l’écriture.

La date limite pour déposer une demande de soutien financier est fixée au 29 avril à 16 h. Les documents sont disponibles sur le site culturetemiscouata.ca/actualites-culturelles/appels-de-projets dans la section «actualités culturelles».

Pour de plus amples informations ou pour déposer une demande, il est possible de communiquer avec Isabelle Dumont, agente de concertation communautaire à la MRC de Témiscouata, à l’adresse [email protected] ou au 418-899-6725 poste 4416.