Une nouvelle série d’ateliers artistiques pour les adolescents

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent lance un nouvel outil de loisir culturel qui s’adresse aux adolescents de 12 à 17 ans et qui facilite le travail des intervenants de cette clientèle. La série «Y’a rien comme essayer…» présente huit ateliers artistiques sous forme de vidéos accompagnées de fiches d’activité à imprimer.

Tournées à la Maison des jeunes de Trois-Pistoles, les vidéos présentent huit artistes bas-laurentiens qui, chacun dans leur discipline, animent un atelier d’art. Les étapes de réalisation sont déclinées par écrit dans les fiches d’activités dans le but de soutenir le travail des intervenants qui souhaitent réaliser ces ateliers avec leurs groupes d’adolescents. Les vidéos et les fiches sont disponibles sur le site internet de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent ou via sa chaine YouTube.

«Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent est très fier de rendre ce projet accessible auprès des Maisons des jeunes. C’est un projet structurant qui outille les acteurs en loisir culturel, tout en encourageant la pratique des arts pour le plaisir auprès des jeunes», indique Lucille Porlier, directrice générale de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent.

«Ce projet est important pour les Maisons des jeunes, car les adolescents auront facilement accès à des ateliers gratuits qui pourront les aider à contrer l’isolement social des derniers mois, en plus d’avoir l’occasion de développer de nouveaux intérêts culturels», ajoute Andrée-Anne Jacob-Tardif, coordonnatrice du Carrefour des Jeunes de La Pocatière.

Ce projet a été développé en collaboration avec le Regroupement des Maisons de jeunes du Bas-Saint-Laurent et le centre de production en cinéma Paralœil. Le projet est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Les capsules ont été tournées et réalisées par Philippe Chaumette, vidéaste de Rimouski. Les huit artistes qui ont participé au projet ont été sélectionnés par un comité constitué d’intervenants et de jeunes des Maisons des jeunes du Bas-Saint-Laurent, à la suite d’un appel de propositions. Il s’agit de VoRo, bédéiste, Soraïda Caron, chorégraphe, Mano Dumont, maquettiste, Jérôme Tarley, artiste du « beatbox », Émilie Lévesque, autrice-compositrice-interprète, Catherine Duval Guévin, improvisatrice, Léonie Therrien Tremblay, artiste multi-disciplinaire, Cylia Themens, musicienne.