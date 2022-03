À travers mes yeux s'arrête au Centre culturel Berger

Entamée depuis le mois d’octobre, la tournée À travers mes yeux haut de Bouge de là, un spectacle haut en couleur qui s’adresse à toute la famille s’arrêtera au Centre culturel Berger le dimanche 20 mars à 15 h. La production se destine aux tout-petits d’au moins 3 ans.

C’est donc un retour sur scène réussi pour Bouge de là qui poursuit sa tournée au Québec avec sa création À travers mes yeux, qui a été sacrée Meilleure œuvre chorégraphique de la saison 2018-2019 par le Conseil des arts et des lettres du Québec aux Prix de la danse de Montréal 2019.

Une danseuse monte sur scène et y trouve un ballon. Intriguée, elle s’en approche, doucement. Dès qu’elle le touche, la magie de la scène opère : la lumière apparaît, le décor s’installe, les ombres lui jouent des tours... et la multiplient! Elle n’est plus seule et, désormais, c’est à quatre qu’elles s’amusent et découvrent cet environnement en constant changement : un monde graphique, peuplé de formes, de couleurs, de textures, de sons et d’illusions. Terrain de jeu déjanté où la danse est assujettie au contexte, cette boîte à surprise invite le spectateur à emprunter le regard nouveau de l’enfant qui explore.

Ode à l’imaginaire, À travers mes yeux stimule physiquement l’enfant et nous ramène à ce qu’il y a de plus beau chez lui : son inlassable capacité à s’émerveiller.

Fondée en 2000 par Hélène Langevin, Bouge de là crée et diffuse des œuvres de danse contemporaine de grande qualité destinées au jeune public, et développe une multitude d’actions culturelles permettant le rayonnement de la danse.