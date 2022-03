La ministre de la Culture et des Communications procède au classement du manoir Rioux-Belzile

Un avis de classement a été officiellement signé par le ministère de la Culture et des Communications pour le manoir Rioux-Belzile et son site patrimonial, situés à Notre-Dame-des-Neiges. Par ce geste, le gouvernement du Québec reconnaît que ces biens patrimoniaux constituent un trésor national et un legs historique important pour la région.

Le manoir Rioux-Belzile et son site témoignent de l'occupation et du développement de la seigneurie de Trois-Pistoles par les seigneurs Rioux à compter de la fin du 17e siècle. Le site correspond à une partie de la terre que concède en 1784 le seigneur Étienne Rioux à son frère Jean Baptiste Rioux, père d'Ignace Rioux. Vers 1810, ce dernier y fait construire une maison de ferme, aujourd'hui connue sous le nom de manoir Rioux-Belzile. Le manoir demeure la propriété de la famille Rioux jusqu'en 1919. Il sera acquis par la famille Belzile en 1949. Au 20e siècle, il est régulièrement offert en location à des vacanciers. Parmi ceux-ci, le journaliste Olivar Asselin, qui y séjourne périodiquement entre 1901 et 1930. Vers 1916, le réputé architecte Jean-Omer Marchand se fait construire, à proximité du manoir, un chalet qu'il occupe jusqu'en 1930.

Le manoir Rioux-Belzile constitue un exemple représentatif de l'architecture résidentielle québécoise de la première moitié du 19e siècle. Le manoir présente des éléments popularisés au 19e siècle, comme son toit à deux versants à larmiers cintrés et ses deux fausses cheminées en bois, aux extrémités du faîte, qui rappellent la recherche de symétrie propre à l'architecture d'inspiration classique. L'aménagement intérieur du manoir, qui conserve plusieurs éléments d'origine, évoque le mode de vie rural du XIXe siècle.

«Le manoir Rioux-Belzile présente un intérêt patrimonial exceptionnel. Il ne fait aucun doute que les valeurs historique et architecturale de ces biens, implantés en bordure de notre magnifique fleuve Saint-Laurent, ont contribué à forger l'identité culturelle québécoise. Je suis heureuse de procéder au classement officiel de l'ensemble en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Le manoir est désormais inscrit à tout jamais dans notre histoire collective», a commenté par communiqué de presse la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

La MRC des Basques avait entamé des démarches en 2012 afin que le ministère de la Culture et des Communications reconnaisse le caractère patrimonial et culturel de ce bâtiment. La demande, appuyée par les recherches de l’historien Robert Larin et sa fille, Marie-Joëlle Larin-Lapron, était restée lettre morte. Elle a été relancée en janvier 2021 par l’adoption d’une résolution au conseil des maires de la MRC des Basques.

