Cindy Bédard et Jaimie Plourde en spectacle à Témiscouata-sur-le-Lac

L’auteure-compositrice-interprète country Cindy Bédard sera de passage au BeauLieu culturel de Témiscouata-sur-le-Lac le 11 mars prochain pour partager une soirée festive avec le public en interprétant les chansons de son dernier album, «Après l’orage». La première partie sera assurée par l’artiste d’Auclair Jaimie Plourde.

Cindy Bédard a remporté le prix Interprète féminine de l’année lors du Gala country en 2016. Elle a aussi assuré les premières parties de Paul Daraiche, en plus de l’accompagner comme guitariste et choriste lors de spectacles au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts lors des Francofolies. Son album «Après l’orage», paru en 2020, a été réalisé par Rick Haworth et Rob Heaney. Sa sortie a été suivie d’une série de spectacles virtuels.

La chanson a toujours été une passion pour l’auteure-compositrice-interprète d’Auclair qui fera la première partie de ce spectacle, Jaimie Plourde. En parallèle, elle occupe le poste de directrice adjointe dans les écoles du Témiscouata. Elle a lancé en mai 2021 son troisième album, «Fabricant de souvenirs».