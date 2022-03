PODband en spectacle à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup

Le groupe de rock alternatif louperivois PODband, formé de Jérôme Potvin et Alex Lepage lancera officiellement son premier album lors d’un spectacle organisé le 18 mars à 21 h à la Maison de la culture à Rivière-du-Loup.

Ils seront accompagnés pour l’occasion des groupes Hate it too, formé à Trois-Pistoles en 2009 et Rouge Pompier, des amis des musiciens de PODband. Le public aura donc droit à un trois pour un lors de cette soirée musicale

Le spectacle sera en formule debout, avec le port du masque pour les spectateurs. Après avoir joué sur plusieurs scènes dans la région depuis sa formation en 2015, le groupe PODband a enregistré ses chansons au Sonar x Rainbow Submarine de Rivière-du-Loup avec la collaboration de Bastien Banville et Mathieu Boucher au début de l’année 2020. L’album virtuel a été lancé à la fin du mois de janvier 2022, en attendant la possibilité d’organiser des spectacles en salle. Ce groupe baigne dans plusieurs influences différentes, dont le rock, le métal et présente une pointe d’humour noir dans ses paroles.

Jérôme Potvin prend place à la batterie et Alex Lepage joue de la basse. Les deux artistes chantent aussi puisqu’ils jouent sur la scène en duo. Avant leur projet PODband, ils faisaient partie du groupe Coup d’État.

Les billets pour ce spectacle à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup sont disponibles auprès de Métronomie et de la Boutique du travailleur. L’événement est aussi une présentation de l’Agence Perso et une production de Léo Moffet.