Lancement d’une chorale interculturelle à l’ÉMAC

L’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) de Rivière-du-Loup et les services en immigration du Centre local de développement (CLD) s’unissent pour mettre en place une chorale interculturelle et intergénérationnelle.

En se basant sur l'expérience positive d’un projet pilote qui avait été initié par les services en immigration du CLD en 2020, cette nouvelle chorale interculturelle a comme principaux objectifs de créer des liens entre les participants d’ici et d’ailleurs, de favoriser l’intégration de nouveaux arrivants et d’offrir une activité culturelle, tant pour les choristes que pour le public de la région.

Ceux et celles qui voudraient en savoir plu sont invités à une rencontre d’information le 10 mars à 19 h à l’École de musique Alain-Caron, au 75 rue Sainte-Anne, à Rivière-du-Loup. Du café et des pâtisseries seront offerts. De plus, une halte-garderie sera disponible. Par la suite, les répétitions se tiendront les jeudis à 19 h 30 dès le 24 mars.

La participation à cette activité est gratuite et s’adresse à des choristes de tous les niveaux et de tous les âges, dès le secondaire. Un formulaire d’inscription sera distribué lors de la rencontre mais sera également accessible sur le site emacrdl.com, ainsi que sur les pages Facebook et Instagram de l’ÉMAC.

Pour plus d’information, il est possible de contacter l’ÉMAC au 418-862-9532 ou par courriel à l’adresse [email protected]

Ce projet est le fruit de la collaboration entre l’ÉMAC et le CLD, et est également rendu possible grâce au soutien financier du programme Culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que l’appui de la Ville de Rivière-du-Loup, du Cégep de Rivière-du-Loup et du Centre d’éducation des adultes du CSS de Kamouraska—Rivière-du-Loup.