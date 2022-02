Sainte-Rita en vedette dans le nouveau vidéoclip d'Éric Blanchard

Voir la galerie de photos

La municipalité de Sainte-Rita se retrouve sous le feu des projecteurs dans le nouveau vidéoclip de l'auteur-compositeur-interprète Éric Blanchard mis en ligne le 23 février. Sa chanson «Sainte-Rita» est une ode à sa terre d'accueil, son refuge et à la nouvelle vie qu'il a construite au cours des dernières années dans cette localité des Basques.

On peut y reconnaitre des panoramas du paysage, l'église de Sainte-Rita, l'Éco-site de la tête du lac Témiscouata et les bisons de la Bisonnerie des Basques. Ce vidéoclip comprend aussi des extraits où Éric Blanchard se promène en plein air dans la neige et entaille des érables, l'un de ses gagne-pain. L'artiste rappelle que Sainte-Rita est la patronne des désespérés et des causes perdues. Pour lui, elle se matérialise dans les gens et dans ce coin de pays.

La chanson «Sainte-Rita», le premier extrait du deuxième album de Rick et les Bons moments dont la sortie est prévue à l'automne 2022, a été diffusée à la fin du mois de janvier dernier. Le vidéoclip a été produit par Rosemarie Records. Le projet Rick et les Bons Moments est né d'un défi qu’Éric Blanchard s’est lancé pour son 50e anniversaire. Il a récolté une nomination au gala de l’ADISQ dans la catégorie Album de l’année - Folk en 2021 avec son premier album.