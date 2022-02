La nouvelle radio web jeunesse Témisquatec est lancée !

Tous les élèves de l’école secondaire Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec ont pu assister au lancement officiel de leur nouvelle radio web nommée «Témisquatec», le 17 février. Le projet est porté par une douzaine d’élèves de secondaire 1 à 5 inscrits au volet culturel.

Les élèves ont eu la surprise de découvrir la web radio au début de l’année scolaire, une belle découverte selon eux. «On veut développer notre programmation selon les gouts des élèves. On a enregistré une première émission. On essaie de ne pas trop se mettre de stress pour y aller une étape à la fois. Le but ça va être de produire encore quelques émissions d’ici la fin de l’année», explique l’enseignant responsable de la radio web Témisquatec, Jérôme Thériault. Ce projet s’échelonnera sur trois ans. Éventuellement, le groupe veut développer une émission avec divers sujets, allant de l’histoire et la politique aux enjeux d’actualités et aux chroniques musicales, selon les intérêts des élèves.

Nathalie Bernard, directrice générale de Radio Jeunesse à Gatineau, leur a offert des formations, en plus d’amener tout le matériel nécessaire à l’enregistrement et à la diffusion de leurs créations. Dans le cadre d’un cours de 75 minutes par semaine, les élèves participants apprennent à s’exprimer en ondes, découvrent les aspects techniques de la radio, font du montage et préparent leurs émissions.

En plus de se former à la radio dans un contexte où les erreurs se transforment en apprentissages, les élèves doivent composer avec la peur de se tromper. Certaines ont pu participer à des émissions en direct diffusées à partir de Gatineau et aussi prendre part à des tables rondes de discussions sur divers sujets.

L’école secondaire de la Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec a été sélectionnée parmi 15 écoles du Québec qui forment ce nouveau réseau de radios web, chapeautées par Radio Jeunesse. Cette station de radio a reçu un financement de 344 000 $ du Secrétariat à la jeunesse pour mettre en place ce projet. Il est possible de découvrir la radio web de l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs en suivant ce lien : radiojeunesse.ca/squadec