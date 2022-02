Dégelis accueille l’auteur Maxime Landry

Dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de sa bibliothèque, la Ville de Dégelis offre un cadeau à ses bénévoles et citoyens. Le 5 mars prochain à 14 h au Centre culturel Georges-Deschênes au cout de 5 $, il sera possible de voir l’auteur-compositeur-interprète et écrivain Maxime Landry, pour une conférence-spectacle entremêlée de son témoignage d’auteur et de prestations musicales.

Reconnu surtout pour son succès sur la scène, l'écrivain Maxime Landry a publié en 2021 son 5e roman «Moi aussi, je t’aime», lequel a été précédé de «Journal d’un disparu», «Tout mon temps pour toi», «Dernier appel pour l’embarquement» et «Fils cherche père, si affinités».

Pour Dégelis, Maxime Landry est l’invité par excellence pour célébrer ce 40e anniversaire. Les citoyens et l’artiste entretiennent une relation bien particulière grâce au festival le Tremplin. L’amour que les gens de Dégelis portent à Maxime est indéniable, et de pouvoir partager avec lui son expérience d’auteur sera un privilège.

Dans le cadre d’une activité protocolaire, le comité de bénévoles actuel et la municipalité en profiteront pour accueillir les membres fondateurs et les bénévoles qui ont contribué à l’avancement de la mise en place de la bibliothèque au fil des ans.