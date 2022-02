Orchestre de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et AlcoholicA se partagent la scène

Dans ce qui s’annonce comme un concert symphonique sculpté dans le métal, une quarantaine d’élèves-musiciens de l’orchestre de l’École secondaire du Rivière-du-Loup participeront à un concert avec la formation musicale AlcoholicA, le fameux groupe hommage à Metallica. Le concert aura lieu le 6 mai prochain au Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Il s’agira d’un deuxième concert à la salle Desjardins après leur prestation avec le quatuor de saxophones international, Quasar. Cette fois, ce sont les grand succès du groupe américain qiu résonneront, notamment Nothing Else Matters et Enter Sandman.

L’enseignant de musique et responsable du programme Arts études musique de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Christian Roussel, a indiqué que les mélomanes doivent s'attendre à vivre un moment mémorable. «L’idée a pris forme lors de la semaine de relâche en mars dernier. En discutant des projets d’avenir pour le programme Arts-études musique avec mon collègue Steve Leblond, nous nous sommes dit qu’il serait formidable de présenter un concert hommage à Metallica. Cette musique nous habite depuis notre plus tendre enfance. (...) Nous nous sommes mis à l’œuvre en contactant le groupe AlcoholicA, puis en réservant une, voire deux dates, au Centre Culturel Berger.»

D’ici mai prochain, le travail ne manquera pas pour les initiateurs de ce concert. «Cela représente tout un défi, et ce, aussi bien sur le plan organisationnel que musical, surtout en cette période de pandémie. Nous avons tenu à ce que des élèves soient impliqués dans plusieurs étapes en vue de la concrétisation de ce projet. Notre objectif est d’en faire un événement porteur, bien plus, rassembleur pour le programme Arts-études musique, mais aussi pour toute notre communauté. Il importe que la musique sorte de nos murs pour résonner dans l’espace public. Nous désirons rendre accessible cet événement au plus grand nombre. Des démarches sont en cours pour noliser deux autobus qui partiront respectivement de Rimouski et de Dégelis. Pour ce concert, nous voulions innover, faire preuve d’audace, notamment en ce qui concerne l’orchestration.»

La population est donc conviée à assister à ce concert unique du programme Arts-études musique avec AlcoholicA, une formation musicale qui roule sa bosse depuis déjà près d’un quart de siècle.