Vernissage de l’exposition «Le Témiscouata en murales»

Au cours des derniers mois, une vingtaine d’œuvres d’art ont été créées sous la supervision de l’Association des arts du Témiscouata par autant d’équipes d’artistes réparties dans les différentes municipalités du territoire. Le vernissage de cette exposition intitulée «Le Témiscouata en murales, 20 chefs-d’œuvre d’ici» aura lieu le 4 mars lors d’un 5 à 7 aux Galeries Témis de Témiscouata-sur-le-Lac.

Une vingtaine de murales textiles représentant une image significative de chacune des municipalités et communauté autochtone de la MRC de Témiscouata ont été produites par différents groupes d'aînés de la région. Ils ont été approchés par l’Association, en collaboration avec les Cercles de fermières et les groupes de 50 ans et plus. Certains membres avaient des connaissances des techniques de courtepointe, de couture et de tricot qu’ils ont partagées avec les autres.

Ce projet a été réalisé grâce à une participation financière de 22 000 $ du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada qui a permis de défrayer les couts du matériel et des équipements.

L'exposition débute le 4 mars et elle sera présentée jusqu'au 27 mars aux Galeries Témis à Témiscouata-sur-le-Lac. L’Association des Arts du Témiscouata est un organisme sans but lucratif dont la mission est de regrouper les artistes et artisanes du Témiscouata, promouvoir la création artistique dans la région, ainsi que de permettre la création de divers événements rassembleurs et enrichissants comme l’Art dehors et le Salon des artistes et artisan.e.s.