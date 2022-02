Ouverture de l’exposition «Voulez-vous jouer avec moi?» de Jacques Thisdel au Musée du Bas-Saint-Laurent

Dès le vendredi 18 février à 13h, le public pourra s’échapper dans l’univers créatif de l’artiste Jacques Thisdel au Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup.

Cette exposition rétrospective de la démarche de Jacques Thisdel rassemble un corpus d’œuvres ludiques où le fil de fer, son matériau de prédilection, prend toute son ampleur. Le public sera amené à contribuer à certaines installations dans ce parcours thématique. Ainsi, l’exposition évoluera au fil du temps!

Représenté par la Galerie Linda Verge depuis 1998, Jacques Thisdel a de nombreuses réalisations artistiques à son actif, que ce soit en poésie ou en arts visuels. Depuis plus de quarante ans, il participe à des expositions individuelles ou de groupe et ses livres sont publiés aux Éditions du Noroît et plus récemment aux Éditions Les Heures bleues. De plus, Jacques Thisdel a fait carrière dans l’enseignement, comme professeur en arts au Cégep de Rivière-du-Loup pendant près de 35 ans. Il a participé au regroupement d’artistes Au bout de la 20 et est membre de Voir à l’Est. Il va sans dire que sa contribution au déploiement de la culture dans la région du Bas-Saint-Laurent est majeure.

L’artiste sera au Musée du Bas-Saint-Laurent lors du lancement de l’exposition le vendredi 18 février, de 16h à 19h. Une occasion unique de rencontrer et discuter avec l’artiste tout en appréciant l'exposition. «Voulez-vous jouer avec moi?» sera disponible au public du 18 février jusqu’au 29 mai.