Des mots d’amour pour la Saint-Valentin

À la Saint-Valentin, qui ne rêve pas qu’on lui adresse un mot d’amour… ou mieux encore, qu’on le lui dise à l’oreille. Patrimoine et Culture du Portage propose le 13 février à 17 h un «apéro virtuel» en délicieuse compagnie.

Dans une formule «cinq-à-six», les invités ouvriront leur cœur à tour de rôle en offrant la lecture de textes choisis sur le thème universel et indémodable de l’amour. De quoi réchauffer le cœur en cette saison de solitude et de froid.

Animé par Vincent Collard, l’événement permettra aux participants de se laisser charmer par les voix de Catherine Van Coppenolle, Constance-Céline Brousseau, Nicole Blais, Hélène Roussel et Suzette de Rome, auxquelles s’ajouteront sans doute quelques invités surprises. Il sera possible de joindre cette activité sur la plateforme numérique Zoom (zoom.us/j/87860842793) dans le confort de son foyer, apéro à la main et les écouteurs sur les oreilles.