Ingrid St-Pierre lance le premier extrait d’un album instrumental

Ingrid St-Pierre propose la pièce instrumentale «Ludmilla», la chanson-titre de son cinquième album dont la sortie est prévue pour le 11 mars. Réalisée dans une petite bulle de création avec Philippe Brault, la chanson a été lancée le 1er février sur toutes les plateformes numériques.

Ces 10 pièces instrumentales ont été accumulées au fil du temps et enregistrées un peu partout au cœur du quotidien. «Ludmilla» est un premier aperçu de ce projet unique réalisé par l’artiste de Témiscouata-sur-le-Lac. «Je pensais qu’en me taisant et en étant plus attentive à la musique, j’en dirais vraiment moins sur moi, mais je me suis fait avoir, car il y a quelque chose de très intime là-dedans», explique Ingrid St-Pierre, par l’entremise d’un communiqué de presse.

Dans la maison de sa grand-mère, une chambre bleue où reposait une poupée de chiffon, une ballerine nommée «Ludmilla par sa grand-mère», lui servait d’échappatoire pour trouver le calme. Ingrid St-Pierre décrit ces dix nouvelles chansons comme des «petites cartes postales» issues de son enfance.