PODband lance son premier album

Le groupe de musique rock alternative PODband de Rivière-du-Loup formé des musiciens Jérôme Potvin et Alex Lepage a lancé à la fin du mois de janvier son premier album. Après avoir joué sur plusieurs scènes dans la région, ils ont décidé d’enregistrer leurs chansons afin de permettre au public de pouvoir entendre leurs créations.

Jérôme Potvin prend place à la batterie et Alex Lepage joue de la basse. Les deux artistes chantent aussi puisqu’ils jouent sur la scène en duo. Avant le projet de PODband, ils faisaient partie du groupe Coup d’État. La nouvelle formation permet de simplifier l’organisation des pratiques, tout en continuer de jouer de la musique. Le défi, en spectacle, est d’occuper l’espace de la scène à deux. Des éléments visuels sont ajoutés à leurs prestations et ils n’hésitent pas à interagir avec le public entre les chansons.

«Je me suis équipé pour apprendre à jouer de la batterie en chantant, parce que j’étais un guitariste. Pour la basse, on y est allé avec des essais et erreurs, en modifiant les sons avec des pédales. Quand on écoute notre musique. On ne dirait vraiment pas que nous sommes seulement deux», explique Jérôme Potvin.

Pour ce premier album, POD Band a collaboré avec Bastien Banville et Mathieu Boucher du Sonar x Rainbow Submarine pour l’enregistrement. Ce groupe a été fondé en 2015 et avait travaillé sur quelques chansons. PODband est arrivé en studio en 2020, peu avant la pandémie. «On attendait pour sortir nos albums en version physique parce qu’on voulait les distribuer lors des spectacles. On a décidé de le lancer quand même parce que ça permettra aux gens de l’écouter et de connaître nos chansons quand on pourra jouer devant un public», complète Jérôme Potvin. Il indique que le groupe baigne dans plusieurs influences différentes, dont le rock, le métal et présente une pointe d’humour noir dans ses paroles.