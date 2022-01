Reprise des spectacles le 9 février pour Rivière-du-Loup en spectacles

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles pourra retrouver les artistes et sa clientèle grâce aux derniers assouplissements annoncés par le gouvernement du Québec. L’organisation attendait avec impatience le feu vert pour reprendre sa programmation hivernale et se réjouit de rouvrir sa billetterie physiquement dès le 31 janvier, en plus de reprendre la diffusion de ses spectacles le 9 février.

Ce retour attendu devra se faire de manière progressive avec certaines mesures à respecter. Rivière-du-Loup en spectacles devra opérer avec 50 % de sa capacité, autant pour la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger (496 sièges) que la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture (100 places). Les spectateurs devront présenter leur passeport vaccinal complété à deux doses, demeurer assis et porter le masque en tout temps. Aucun service de bar ne pourra être offert et il n’y aura toujours pas d’entracte aux spectacles.

En salle, il n’y a pas de mesure spécifique concernant la distanciation. L’organisation a donc décidé d’opter pour une distanciation sur demande, c’est-à-dire qu’elle laisse la liberté au client de choisir. Les plans de salles de février resteront inchangés, mais toute personne désirant avoir un siège espacé des autres spectateurs le pourra, en contactant la billetterie du Centre culturel Berger. Les règles en place concernent seulement les spectacles de février. Il faudra patienter pour connaître les mesures à respecter pour les spectacles de mars. Rivière-du-Loup en spectacles rappelle que les salles de spectacles sont sécuritaires et qu’aucun cas de transmission du virus n’y a été déclaré depuis le début de la pandémie.

PROGRAMMATION

Le retour en salle débutera avec la ciné-conférence Destidocs sur Vancouver, le mercredi 9 février à 19 h 30. À défaut de pouvoir voyager, la population pourra découvrir la côte ouest canadienne à bord du voilier des navigateurs et conférenciers, Guy Lavoie et Claire Roberge, parcourant Vancouver, ses fjords et ses îles. On poursuit avec le spectacle de Michel Barrette prévu le samedi 12 février qui sera offert en deux représentations, à 15 h et à 20 h. Le spectacle de Fred Pellerin prévu le 18 février devra être annulé. L'artiste est préférait revenir à Rivière-du-Loup durant la saison 2022-2023, avec son tout nouveau spectacle.

Quant au spectacle de Star Académie, il sera reporté au dimanche 3 avril à 19 h. Les détenteurs de billets seront contactés et auront le choix d’obtenir un crédit spectacle, un remboursement ou de conserver leurs billets. Les derniers spectacles de février, soit Elliot Maginot en formule Cabaret des mauvaises habitudes, Luce Dufault et Dunort en formule à l’italienne seront présentés aux dates prévues.

Rivière-du-Loup en spectacles précise le nouvel horaire de billetterie qui sera du lundi au vendredi, de 12 h à 17 h 30 et le samedi de 13 h à 17 h. Pour toutes questions il est possible de joindre l’équipe du Centre culturel Berger au 418 867-6666 ou par courriel au [email protected]