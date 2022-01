Le groupe punk louperivois PasMort lance son premier extrait

Fondé il y a un peu moins de deux ans entre un sous-sol de Cacouna et un garage de Notre-Dame-du-Portage, le groupe de musique punk PasMort a lancé la chanson «Denis le vampire», la première pièce de son album intitulé «Pas responsable des accidents» dont la sortie est prévue au printemps 2022.

Jonathan St-Pierre (voix et guitare), Louis-Alexandre Boulianne (voix et basse), Francis Bernard (batterie) et Olivier Thériault (guitare) ont allié leurs forces afin de créer ce projet musical à Rivière-du-Loup.

«Nous sommes tous des musiciens qui se sont exilés pour jouer dans des groupes de musique punk à Québec ou à Montréal. Nous avons vécu des expériences de tournée. Avec les années, la musique était moins présente dans nos vies. Ce n’est pas parce qu’on a décidé de revenir en région qu’il faut arrêter d’en jouer», explique Louis-Alexandre Boulianne, qui est aussi enseignant à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Ils ont fait partie des groupes A Tree At Last, Albatros, Lost Love et Striver.

Toutes les chansons ont été enregistrées au studio le Sonar X Rainbow Submarine avec la collaboration de Bastien Banville et Mathieu Bossé. «On voulait s’impliquer avec des gens qu’on respecte, c’est super important et pour nous c’était à le choix à faire. Il fallait que ce soit familial et garder cela local […] Je compare cela à une ligue de hockey cosom, c’est une expérience de groupe, mais on ne veut pas recréer notre jeunesse.»», ajoute M. Boulianne.

Les paroles du groupe sont influencées par des artistes de l’humour absurde québécois de leur enfance comme les Denis Drolet et les Trois Accords. On peut d’ailleurs le constater dans les paroles de «Denis le Vampire».

«C’est pas parce que tu peux t’changer en chauve-souris Que tu sais c’que tu veux faire dans vie C’est pas parce que tu aimes ça boire du sang Que tu peux pas décevoir tes parents.»

Denis le Vampire by PasMort

PasMort espère dès que possible annoncer des dates de spectacles à travers la province afin de jouer ses chansons devant public. L’objectif du groupe est de sortir un album au cours du printemps 2022.