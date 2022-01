Le Club Optimiste réalise un rêve 

Le Club Optimiste de Rivière-du-Loup, par l’entremise de son comité «Réalise ton Rêve», est heureux de soutenir financièrement un jeune qui a la passion de la musique en lui permettant de participer au Camp musical de Saint-Alexandre l’été prochain.

Dans la demande d’aide, la mère décrit son enfant en ces termes: «Cette personne fait preuve de rigueur, de maturité, de sérieux et prend un grand plaisir dans l’étude de différents instruments. Elle est une élève brillante, toujours là pour aider les autres et se dépasser. Chaque matin, la motivation est au rendez-vous.» Suite à la lecture de ces mots, le comité «Réalise ton Rêve» a trouvé juste de défrayer les frais pour un séjour de deux semaines. Le comité croit que l’enfant pourra ainsi améliorer ses connaissances musicales dans un milieu stimulant et dynamique.

Concernant le programme «Réalise ton Rêve» du Club Optimiste de Rivière-du-Loup, il vient en aide financièrement aux jeunes provenant de milieux défavorisés qui désirent pratiquer une discipline sportive ou artistique. Celui-ci est né d’une première levée de fonds qui a eu lieu en 2019. Le comité profite de l’occasion pour remercier les nombreux donateurs régionaux qui ont permis la mise sur pied du programme.

«Plus particulièrement, nous tenons à souligner un don provenant de la Fondation Bob Bissonnette. En novembre 2020, celle-ci a versé 1000 dollars pour contribuer à notre levée de fonds», a noté Dany Pelletier porte-parole du programme. La Fondation Bob Bissonnette permet aussi d’aider la jeunesse par des dons financiers ou matériels. Elle œuvre principalement dans la grande région de Québec.

Pour les familles à faibles revenus qui aimeraient bénéficier de l’aide du programme «Réalise ton Rêve», il est nécessaire de remplir un formulaire de demande d’admission disponible sur la page Facebook du programme. Aux personnes qui aimeraient contribuer financièrement, une levée de fonds GoFundMe est active depuis un bon moment.

Avec la mention : pour le programme «Réalise ton Rêve», les dons peuvent également être acheminés directement au Club Optimiste de Rivière-du-Loup, C.P. 1344 ou même à la Fondation Optimiste des enfants canadiens. Cette dernière alternative permet d’ailleurs d’obtenir des reçus pour fins d’impôts.