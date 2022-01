Les festivités du 40e anniversaire de la bibliothèque municipale de Dégelis sont lancées

La bibliothèque municipale de Dégelis souligne en 2022 ses 40 ans de fondation. Bon nombre de bénévoles et de passionnés de lecture ont donné de leur temps pour faire, encore aujourd’hui, de la bibliothèque de Dégelis un lieu chaleureux et inspirant pour petits et grands. Plusieurs activités seront mises de l’avant tout au long de l’année pour souligner cet événement bien spécial!

Les festivités commencent en force avec l’annonce du lancement des clubs de lecture jeunesse et adulte. Grâce à l’entente de développement culturel de la MRC de Témiscouata et du ministère de la Culture et des Communications, dès la semaine du 24 janvier, tous les jeunes de 5 à 15 ans sont invités à visiter la bibliothèque et ainsi, se procurer leur carnet lecture thématique «À la découverte de ma ville». Le carnet leur permettra de découvrir un peu d’histoire de leur ville et de cumuler les livres lus. Le 1er avril prochain, un grand tirage aura lieu auprès des jeunes qui auront participé. Plusieurs prix à gagner, dont une bicyclette.

Pour les adultes, un club de lecture débutera en février, les mercredis, à intervalle de 4 à 6 semaines de 9h30 à 11h. Des rencontres conviviales à la bibliothèque, où les participants échangeront en toute simplicité de leur expérience lecture et feront la découverte de nouveaux auteurs. Les lectrices et lecteurs intéressés sont invités à s’inscrire à la bibliothèque au 418-853-2332, poste 4710.

Motiver les jeunes d’âge primaire et secondaire à lire davantage et amener les citoyens à visiter leur bibliothèque sont les objectifs premiers de ce projet, lancé par le comité de bénévole de la bibliothèque.