Lancement d’un premier EP pour Guillaume Pigeon et Geneviève Blais

Les artistes louperivois Guillaume Pigeon et Geneviève Blais lanceront ensemble leur premier EP de compositions originales le mardi 18 janvier. Le lancement sera diffusé de façon virtuelle sur leur page Facebook dès 19h30 et sera accessible en rediffusion sur YouTube. Il y aura présentation des pièces et diffusion d’extraits.

Le EP se nomme «States & the Silent Research». Il a été créé et enregistré de façon complètement indépendante dans la simplicité du petit logement des deux artistes. Le projet habite à la frontière entre l’exploration musicale et le développement personnel. Chaque chanson aborde le sujet de notre identité et de notre potentiel en tant qu’être humain, mais vu au travers d’un état d’esprit différent d’une pièce à l’autre. Ces états d’esprit sont : la liberté, l’amour, la résilience, la présence, l’égo et le vide. Passant par le funk, le jazz, le latin, le rock, le métal, la pop et l’électro, les artistes n’ont imposé aucune limite à leur créativité.

Bien connu du monde de la musique au Bas-Saint-Laurent, le bassiste et contrebassiste Guillaume Pigeon, qui a grandi à Rimouski et La Pocatière, a assuré la production et la composition de chacune des pièces du projet. En plus de signer chaque texte, il y joue la pratiquement tous les instruments. Pour sa part, Geneviève Blais, qui a grandi au Témiscouata, prête sa voix envoûtante et unique aux pièces musicales de cet album. Elle a aussi contribué à la création des chansons, des textes et à l’enregistrement de certains instruments.

L’ensemble du projet sera disponible sur les plateformes numériques, telles que Spotify, YouTube et plusieurs autres, grâce au distributeur québécois Amplitude Distribution dès le 18 janvier. Pour informations : [email protected]