Leela présente son nouvel album «Fragments»

Le 21 janvier prochain est prévue la sortie de l’album «Fragments» de Leela, le troisième de sa carrière musicale. Avec cette création, l’auteure-compositrice-interprète résidant à Sainte-Françoise arrime sa démarche de recherche sonore à ses chansons.

Elle a réalisé elle-même en grande partie de l’album, à l’exception de certains titres coréalisés avec Éric Blanchard de Sainte-Rita (Rick et les Bons moments).

Fragments, dont quatre extraits ont été dévoilés au cours de la dernière année se révèle comme une oeuvre éclectique couvrant un large spectre de chansons allant de la pop aux expérimentations électro-acoustiques. Il rassemble autant des chansons datant de plus de six ans, alors que Leela habitait encore à Montréal, que des pièces plus récentes.

L’album a été enregistré en grande partie au studio Wild à Saint-Zénon, mais aussi au studio personnel de l’artiste, en compagnie de musiciens chevronnés. Parmi ses collaborateurs soulignons PE Beaudoin et Cédric Martel pour la section rythmique (Hubert Lenoir, Lou-Adriane Cassidy, Ariane Roy), Louis-Solem Pérot au violoncelle (Béluga) et Vincent Gagnon aux claviers. C’est Ghylain-Luc Lavigne (Pomme, Ariane Moffat, Carla Bruni, Salomé Leclerc) qui est venu lier le tout grâce à son mixage à la fois cohérent et sensible.

L'autrice-compositrice-interprète originaire de France et installée au Québec depuis 2011 s'est révélée en 2012 avec l'album indie-pop «Attache-moi». Leela a refait surface en 2019 avec un mini-album homonyme, concocté avec finesse et inspiré par le souffle doux du Bas-Saint-Laurent.