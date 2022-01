Cyntia Dubé lance la suite de son roman «Errants»

L’auteure résidente de L’Isle-Verte Cyntia Dubé a lancé au début du mois de janvier le deuxième et dernier tome de sa suite «Errants», qui amène le lecteur dans un univers peuplé de créatures fantastiques.

Lors de la pandémie, Cyntia Dubé a repris contact avec l’écriture de façon régulière. Elle propose, dans ces deux romans publiés aux Éditions de l’Apothéose, une adaptation des créatures comme les vampires et les loups-garous dans un univers contemporain. Il s’agit pour elle d’une façon de décrocher du quotidien.

Les lecteurs pourront continuer à suivre les aventures des deux protagonistes, Holly et Ismaël. Plusieurs choix et épreuves difficile se dresseront devant eux, les chances de victoire sont minces, et les pertes seront inévitables.

Cyntia Dubé a déjà publié trois autres romans, soit le premier tome d’«Errants, en septembre 2021, le livre jeunesse intitulé «Les aventures monstrueuses des frères Tremblay : la forêt du destin» en mai 2021 et le roman de fantasy «Les chroniques d’Orbis : le roi fou» en novembre 2020.

En plus de nourrir une passion pour la littérature, Cyntia Dubé travaille auprès des enfants comme infirmière jeunesse dans le secteur des Basques. Elle prône l’accessibilité́ et l’éveil à la lecture, peu importe l’âge.