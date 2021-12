Le festival Mots de la rive lance un appel de textes

Le festival Mots de la rive se déroulera à Rivière-du-Loup du 8 au 11 septembre 2022. Lieu de rencontre à mi-chemin entre la ville et la mer, des auteurs et autrices préalablement sélectionnés auront la chance de partager leur texte devant public par le biais de comédiens et comédiennes.

Les personnes participantes seront rémunérées, logées et nourries. Le thème pour l’édition 2022 est «Havre commun». Pour être admissibles, les personnes intéressées doivent soumettre un texte en français sous forme de dialogue d’une durée de 15 minutes, soumettre un cours synopsis et une lettre de motivation. Elles doivent aussi être disponibles du 8 au 11 septembre inclusivement. Le 6 mars 2022 est la date de tombée de l’appel de textes. Les auteurs ou autrices sélectionnées seront divulguées du 21 au 25 mars.