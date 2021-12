Bilan 2020-2021 positif à l’École de musique Alain-Caron

Rien n’arrête la musique, même une pandémie. Bien que les activités de l’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) aient été affectées, les efforts concertés ont permis de garder le navire à flot. C’est ce qui ressort de l’assemblée générale annuelle 2020-2021 de l’organisme.

«La pandémie a apporté son lot de défis. Malgré les nombreux obstacles, les équipes administratives et les professeurs ont fait un travail remarquable pour s’adapter aux nombreuses contraintes», note le directeur général, François Lévesque. Plusieurs professeurs ont ainsi ajouté les formations en ligne à leur cursus.

Les responsables ont profité de cet arrêt forcé pour réfléchir à de nouveaux projets pour développer et réorganiser des services, offrir de la formation aux professeurs et investir dans l’acquisition de nouveaux équipements, permettant notamment de développer l’offre de formations en ligne et la captation audiovisuelle d’activités dans la grande salle. Une nouvelle conseillère pédagogique, Justine Pomerleau-Turcotte, travaille au développement des services.

Malgré les nombreux imprévus, la santé financière de l’ÉMAC est bonne. Tour de force, le nombre d’élèves et de cours offerts ont augmenté. L’ÉMAC a inauguré un nouveau piano à queue pour sa salle de spectacles, don de monsieur Maurice Laforest, originaire de la région, qui en avait hérité de sa mère Gemma Paradis. Elle et sa famille ont grandement contribué au développement de l’enseignement de la musique dans la région. M. Laforest souhaitait que l’instrument y revienne afin qu’il continue de servir au développement des élèves. La scène prendra d’ailleurs le nom de «Gemma-Paradis».

Le conseil d’administration est maintenant formé Maryse Rancourt, présidente, Marie Lapointe, trésorière, Maryse Simard, secrétaire, Nada Charest, Sylvie Michaud, Yvon Caron, Christian Roussel, Vincent Couture et Karen Bouchard. Question de moderniser son image corporative, l’ÉMAC s’est doté d’un nouveau logo qui s’inscrit dans l’axe de communication «Viens-tu jouer ?», facilement adaptable aux différentes formations et qui servira aussi de slogan.

Un nouveau site Internet convivial est accessible au www.emacrdl.com. L’organisme poursuit ses collaborations dans la communauté, notamment le Club des mélomanes de l’ÉMAC. Des ateliers en CPE ont aussi eu lieu. Il est possible dès maintenant de s’inscrire pour la session hiver sur le site Internet ou au 418-862-9532.