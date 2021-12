Mise à jour de la situation chez Rivière-du-Loup en spectacles

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles tient à clarifier sa situation à la suite des dernières annonces gouvernementales. Considérant que les nouvelles mesures annoncées pour les salles de spectacles seront seulement en vigueur lundi prochain, la fin de saison 2021 ne sera pas compromise.

Le spectacle de danse «Syntonie» de Janie & Marcio aura lieu tel que prévu, ce samedi 18 décembre à 20 h. Il n’y a aucun changement concernant le plan de salle et les règles sanitaires à respecter demeurent les mêmes pour ce spectacle.

Pour ce qui est de la programmation hiver-printemps, l’équipe de direction préfère tenir le statu quo durant la période des Fêtes. Le premier spectacle est prévu le jeudi 20 janvier 2022, ce qui permet à l’organisation d’attendre de voir l’évolution de la situation avant de modifier quoi que ce soit.

«Nous sommes extrêmement déçus de cette décision du gouvernement sachant que les salles de moins de 2 000 places sont très sécuritaires depuis la reprise des activités. Nous gardons espoir que la situation évoluera positivement après les Fêtes et nous préférons profiter de cette période de repos pour recharger nos batteries et refaire une mise au point dans la deuxième semaine de janvier. Aucun remboursement ne sera émis et aucun changement de plan de salle ne sera effectué pour l’instant», témoigne le directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles, Frédéric Roussel.

L’horaire de la billetterie du Centre culturel Berger demeure inchangé pour la période des Fêtes. Pour plus de détails, il est possible de consulter le rdlenspectacles.com ou joindre la billetterie au 418 867-6666.