Un album soulignant le 40e anniversaire du Centre-femmes Catherine-Leblond

Une soirée spectacle pour souligner le 40e anniversaire du Centre-femmes Catherine-Leblond et le lancement de l’album «40 ans déjà : À chœur d’audaces» se tiendra ce vendredi le 17 décembre à 19 h 30, à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles.

Sur place, sept femmes audacieuses, guidées par l’autrice-compositrice-interprète, Chantal Drouin présenteront le contenu de leur album, où elles ont traduit en chansons la réalité ainsi que les préoccupations de milliers de femmes ayant fréquenté le Centre au cours des 40 dernières années.

Dans leurs textes, elles reflètent également l’audace et le courage de toutes ces femmes ayant osé franchir le pas de la porte, prendre la parole, partager et s’unir avec d’autres femmes, et ce, dans un climat de solidarité et de sororité pour progresser vers une quête de l’égalité.

C’est à la suite de la tenue d’un atelier de création de chansons offert à l’organisme en 2020, que le projet d’enregistrer l’album «40 ans déjà : À chœur d’audaces» a vu le jour.

Il est possible de se procurer des billets en prévente au Centre-femmes Catherine Leblond, soit au 222, Jean Rioux à Trois-Pistoles, ou en téléphonant au 418-851-3178.