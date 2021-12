Un spectacle de danse fort attendu à Rivière-du-Loup

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présentera un spectacle de danse contemporaine fort attendu ce samedi 18 décembre à 20 h. Le duo de danseurs Janie et Marcio, grand gagnant de la 2e saison de Révolution, foulera la scène du Centre culturel Berger pour son premier spectacle en tournée.

Intitulée «Syntonie», cette toute nouvelle création propose des chorégraphies enveloppées de projections, de sons et de lumières qui ouvrent une réflexion sur l’état des relations humaines en temps d’épreuve. Elles abordent des thèmes tels que le courage, l’importance de l’autre et la transcendance de nos limites personnelles. D’une durée d’environ une heure, le duo désire rendre unique chaque représentation du spectacle en invitant différents collaborateurs à partager la scène tout au long de la tournée.

Pour leur représentation à Rivière-du-Loup, c'est le danseur de break Samuel Cyr, participant de la saison 2 de Révolution également, qui sera leur invité ainsi que des élèves de la troupe District Danza.

«Nous avons trois perspectives dans le spectacle, celle des plus jeunes qui représentent le futur de la danse, Janie et Marcio qui sont le présent et l’artiste invité qui est l’expérience», témoigne Marcio dans le reportage réalisé par le ROSEQ. Janie y explique que le spectacle a été créée pour les familles et pour initier les personnes qui n’ont jamais vu un spectacle de danse auparavant. C’est un spectacle pour les jeunes et les moins jeunes afin de leur faire vivre l’expérience qu’ils ont pu voir à la télévision avec Révolution, mais cette fois en personne.

Des billets sont toujours disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger au 85, rue Ste-Anne à Rivière-du-Loup, au 418 867-6666 ou en ligne au rdlenspectacles.com.