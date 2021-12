La bibliothèque Françoise-Bédard lance l’initiative littéraire Plumes au vent!

La bibliothèque Françoise-Bédard lance un appel de candidatures pour mettre en lumière des initiatives littéraires ayant vu le jour au Bas-Saint-Laurent en 2020 ou 2021. Les projets retenus bénéficieront d’une tribune lors de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur en avril prochain.

Les deux dernières années auront été source d’inspiration pour bien des citoyens. Que ce soit sur le bord d’un poêle à bois, au sein d’un collectif virtuel ou encore du fond d’un jardin, plusieurs ont saisi la «plume au vent» pour imaginer, nommer, créer, rassembler... Exutoire de la pandémie ou envie de transpercer la grisaille de l’isolement et mettre de la couleur, l’écriture aura été pour certains une découverte du confinement, comme d’autres se sont mis à cuisiner leur propre pain.

Épatée par la diversité des œuvres qui ont ainsi vu le jour, la Bibliothèque Françoise-Bédard souhaite donner une occasion à ces projets d’initiative citoyenne d’être mis en lumière lors de la prochaine Journée mondiale. Toutes les clientèles visées et tous les formats sont admissibles, que ce soit revue, recueil de poésie, roman, nouvelles, littérature jeunesse, livres, photos, etc. La publication peut autant être réalisée à petite échelle, à titre personnel, artisanalement ou par une maison d’édition.

Chaque projet retenu par le jury aura trente minutes sur scène le 23 avril, pendant lesquelles la personne pourra parler de ses inspirations, sa démarche, lire des extraits et répondre aux questions du public. Des intervenants culturels et littéraires seront invités à prendre part à l’événement pour ainsi découvrir les initiatives et des coups de cœur seront décernés au terme de la journée.

La date limite pour s’inscrire est le 31 décembre à 17 h. Tous les détails sur l’appel de candidatures sont disponibles dans la section bibliothèque du VilleRDL.ca et sur la page Facebook de l’établissement.