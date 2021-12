Daniel Michaud publie son nouveau roman «Égarements»

L’auteur de Saint-André-de-Kamouraska Daniel Michaud publie son nouveau roman intitulé «Égarements». En 2020, il a publié «Les Enfants de Fugloy», récit d’une quête du lointain se déroulant aux Îles Féroé.

«Égarements», aborde le même thème du lointain. Le récit cette fois se déroule au Québec. En voici le résumé : «Un rêve revient hanter Loïc Harnois. Quelqu’un, il y a fort longtemps, aura participé à ce songe et voudra au temps d’aujourd’hui retrouver l’héritier d’une lointaine vision. Qu’est-ce que cela? Pourquoi? Un récit où le rêve et la réalité, lorsqu’ils se confondent, se font égarements. Ce parcours étonnant initié à Montréal conduira les protagonistes au Kamouraska et connaîtra un saisissant dénouement près des falaises de Saint-André.»

Le roman «Égarements» est disponible dans les librairies de la région.