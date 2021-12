À Trois-Pistoles, le temps des Fêtes sera, encore une fois, sous le signe de l’illumination et des plaisirs d’hiver. La féérie des Fêtes sera bel et bien au rendez-vous cette année grâce à la programmation de la 2e édition de Trois-Pistoles : fêtes illuminées, ville animée qui a su charmer les petits et les grands l’an dernier.

Le Marché de Noël fait un retour cette année. Organisé par le Marché public des Basques, il aura lieu le samedi 11 décembre de 13 h à 19 h dans la chapelle et la salle Vézina à l’église de Trois-Pistoles. Ce sera suivi d’un spectacle gratuit de musique traditionnelle avec La Queue du Loup au Caveau des Trois-Pistoles à 20 h.

Du 22 décembre au 8 janvier, de 17 h à 21 h à intervalle régulier, la façade nord de l’église Notre-Dame-des-Neiges, accessible par le Parc de l’église de Trois-Pistoles, sera mise en lumière grâce à une projection multimédia à grand déploiement, utilisant la technologie du mapping vidéo. Cette année, les projections grandioses seront bonifiées pour offrir une expérience haute en couleur.

Ainsi, les spectateurs auront droit à de nouvelles images, une musique agencée avec le visuel et l’ajout d’éclairage sur certaines surfaces du parc et des alentours. Le parc de l’église de Trois-Pistoles se fera festif grâce aux décorations des Fêtes et permettra à la population de profiter des lieux en toute sécurité. Le coup d’envoi des projections s’effectuera lors de la Soirée Desjardins qui aura lieu le mercredi 22 décembre à 17 h dans le parc de l’église.