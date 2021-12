Les activités de décembre à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

Diversifiées et divertissantes, voilà comment qualifier les différentes animations proposées à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles en décembre.

Présentée jusqu’en avril 2022, l’exposition «Histoires de transmission et autres croisements» réalisée par la photographe Ioana Bezman, met en scène cinq mères de famille des Basques dont les origines ou celles de leurs ancêtres sont diverses. L’exposition s’inscrit dans le plan d’action de la MRC en matière de sensibilisation des collectivités à la diversité culturelle. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

L’heure du conte de Noël aura lieu le 4 décembre à 10 h. Animé par Lise Leblanc du Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, l’animation s’adresse aux jeunes d’âge préscolaire. Le port du pyjama est fortement recommandé pour profiter confortablement d’une douce matinée animée.

S’adressant à des jeunes de 5 à 9 ans, une projection de trois films d’animation pour enfants et leurs parents est prévue le 11 décembre à 10 h. Cette animation met l’accent sur l’ouverture et le respect des différences. Ce sera suivi d’une discussion avec Laurie Tatibouët, travailleuse culturelle, cinéaste et écrivaine. Installée à Trois-Pistoles depuis 2019, elle s’intéresse entre autres à la géopolitique, aux multiples réalités autochtones dans le monde et à la poésie. Cette activité est présentée par la Ville de Trois-Pistoles, en collaboration avec le service d’immigration de la MRC des Basques

La conférence «L’héritage d’un père» de Gaston Déry sera présentée le 18 décembre à 10 h. Elle a pour trame de fond un fait historique hors du commun démontrant combien l’humanité véhiculée par l’histoire de Stanislas Déry et Peter Heisig est plus pertinente que jamais. Le public pourra découvrir, au cœur d’un conflit barbare, une histoire de pardon, de respect et d’ouverture qui naît contre toute attente et qui influencera notre comportement de tous les jours. Stanislas et Peter, l’un Canadien, l’autre Allemand, deux ennemis devenus amis.

Toutes les animations sont gratuites. Il est possible de s’inscrire aux activités au comptoir de prêt de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours aux heures d’ouverture, en composant le 418 851-2374 ou en écrivant à [email protected]