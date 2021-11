«Dehors existe encore», le premier roman de Christine Charlebois

L’auteure de Sainte-Rita Christine Charlebois présente son premier roman intitulé «Dehors existe encore» publié aux Éditions Trois-Pistoles. Le lancement se déroulera au Caveau des Trois-Pistoles ce 26 novembre de 17h à 19h.

Il s’agit du deuxième livre de la collection La grande Tribu, la relève des Éditions Trois-Pistoles, après «Éléas» de l’écrivain et brasseur Nicolas Falcimaigne, paru en 2019. «Nous avons décidé de créer une collection de la relève autonome pour être les gardiens de ce patrimoine. Nous avons une collaboration très étroite avec Victor-Lévy Beaulieu», explique Christine Charlebois.

Le roman «Dehors existe encore» raconte la quête d’Émilien, qui refuse de naitre au monte et résiste, se replie sur lui-même, se retrouvant au cœur de ses ténèbres. «Tu as le choix de subir ta vie ou de créer la vie que tu veux. Pour se sortir de la noirceur, il découvrira le pouvoir créateur. C’est un roman essentialiste qui touche à des questions très profondes», ajoute Mme Charlebois.

Voici le premier contact que les lecteurs auront avec ce roman : «Aux premières lueurs du jour, alors qu’elle commençait tout juste à s’assoupir, une crampe redoutable la plia en deux. Puis un violent vertige. Un vide, un mur. L’urgence d’agir. Il arrivait. Il arrivait ? Non ! Son corps voulait éjecter l’enfant, mais elle avait le net sentiment que lui ne le voulait pas ! Elle se leva, marchant péniblement vers la cuisine. Une autre crampe la cloua sur place. Cette force, cette puissance, cette douleur, ça ne pouvait pas être normal ! Et si elle l’aidait ? Et si elle lui enlevait la vie ? Mais comment pourrait-elle faire une chose pareille ?»

La collection La grande tribu est sous la direction de Nicolas Falcimaigne. Lui et Christine Charlebois ont développé la Bouquinerie du Caveau, une librairie qui vend et fait la promotion des Éditions Trois-Pistoles et du patrimoine culturel de Victor-Lévy Beaulieu à Trois-Pistoles. Un autre événement de lancement pour le roman «Dehors existe encore» est prévu à la bibliothèque de Sainte-Rita le 10 décembre, lors d’un 5 à 7.