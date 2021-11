La tournée mondiale The Australian Pink Floyd Show à Rivière-du-Loup en 2022

Rivière-du-Loup en spectacles et les organisateurs des Grandes Fêtes TELUS de Rimouski présentent la tournée All That’s To Come 2022/23 World Tour mettant en vedette The Australian Pink Floyd Show au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Présenté par Bérubé GM de Rivière-du-Loup, le spectacle aura lieu le samedi 8 octobre 2022 en collaboration avec Coors Light et Proprio Direct de Rivière-du-Loup.

«C’est une grande première pour Rivière-du-Loup de recevoir un spectacle de cette envergure qui rayonnera assurément partout dans l’est du Québec. Enfin nous pouvons aller de l’avant avec ce projet de production internationale au Centre Premier Tech qui était en discussion avant la pandémie et même espérer pouvoir répéter l’expérience une à deux fois par année», témoigne Frédéric Roussel, directeur général chez Rivière-du-Loup en spectacles.

Ayant vendu plus de 4 millions de billets dans le monde entier, The Australian Pink Floyd Show a présenté son premier concert à Adélaïde, en Australie, en 1988. Depuis, ils se sont produits dans plus de 35 pays à travers le monde. Ils ont participé aux festivités du 50e anniversaire de David Gilmour et Rick Wright les a même rejoints sur scène. The Australian Pink Floyd Show est le premier et le plus grand spectacle hommage à Pink Floyd au monde, reproduisant la musique de chaque phase du groupe, de Ummagumma à The Division Bell.

Le spectacle sera présenté à 20 h et les fans de Pink Floyd pourront entendre les meilleures chansons du célèbre groupe anglais pendant près de trois heures. Un peu plus de 3 000 billets seront en vente ce vendredi 26 novembre à midi au rdlenspectacles.com, à la billetterie du Centre Culturel Berger et au 418 867-6666.