Invitation au deuxième atelier du Club des mélomanes de l’ÉMAC

L’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) invite la population à assister au deuxième atelier du Club des mélomanes, intitulé «Les magiciens du jazz». Lors de cette causerie participative animée par Christian Lewis, les participants démystifieront ce genre musical et en apprendront plus sur l’improvisation.

L’atelier aura lieu le vendredi 26 novembre à 19 h, dans la salle de spectacle de l’ÉMAC au 75, rue Sainte-Anne, à Rivière-du-Loup. Il est ouvert à tous les membres du Club des mélomanes. Les élèves de l’ÉMAC et leurs parents sont automatiquement membres du Club.

Pour réserver une place, il suffit de contacter Justine Pomerleau-Turcotte au 418-862-9532, poste 200, ou cliquer sur le formulaire disponible sur les pages Facebook et Instagram de l’ÉMAC. Le passeport vaccinal ainsi qu’une preuve d’identité seront exigés à l’entrée pour les participants de 13 ans et plus.

Cette activité a lieu une semaine avant le concert du groupe jazz Misc, qui sera présenté au Centre culturel Berger le 2 décembre, à 20h. L’atelier du Club des mélomanes est donc une entrée en matière qui saura bonifier l’expérience des spectateurs.