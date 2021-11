Rivière-du-Loup en spectacles dévoile sa programmation pour la prochaine saison

Rivière-du-Loup en spectacles a dévoilé lors d’un 5 à 7 festif sa nouvelle programmation hiver-printemps 2022 qui comprend une quarantaine de spectacles du 20 janvier au 11 juin. Le directeur général de l’organisme, Frédéric Roussel, a aussi annoncé le retour du Cabaret des mauvaises habitudes, à la Maison de la culture et des Shows du garage.

«Déjà de pouvoir enfin présenter les spectacles qu’on reporte depuis deux ou trois fois, c’est une bonne nouvelle. Il y en a quelques-uns qui sont complets, comme les Grandes Crues. Les gens qui attendent impatiemment ces spectacles-là seront satisfaits», explique M. Roussel.

Parmi les spectacles qui sont attendus depuis plusieurs mois, on retrouve Véronic DiCaire, François Bellefeuille, Michel Barrette, Fred Pellerin, les Cowboys Fringuants et Cœur de pirate qui se produiront sur la scène de la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel de Rivière-du-Loup.

Plusieurs autres artistes seront de passage dans la région tels que Dominic Paquet, Virginie Fortin, Mariana Mazza, André Sauvé, les finalistes de Star Académie, Luce Dufault, Patrice Michaud, Mario Pelchat pour ses 40 ans de carrière, Roxane Bruneau, Alain Morisod & Sweet People, le crooner Matt Dusk, Bruno Pelletier et Guylaine Tremblay.

«On a la confirmation de la Ville de Rivière-du-Loup que la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture qu’on pourra présenter des spectacles dès la fin du mois de janvier. Enfin, on va retrouver notre petite ambiance sympathique», ajoute Frédéric Roussel. Gagné, originaire de Cacouna, ouvrira le bal avec son nouvel album «Brise-glace», suivi d’Elliot Maginot, de la formation Zouz et d’Ariane Roy.

De plus, lors des Shows du garage qui feront un retour lors de la prochaine saison de spectacles, le public aura l’occasion de voir Loud en janvier et Miro en mai, dans une ambiance festive, avec un bar sur place et 400 places disponibles. La population pourra également assister au spectacle «Broue 2.0, à l’adaptation de Michel Tremblay «Huit femmes», ou encore aux pièces de théâtre «Les Hardings et l’Origine de mes espèces» de Michel Rivard.

Les catégories cirque et danse reviennent également avec les spectacles «Blizzard» de FLIP Fabrique, «EVA_D» des finalistes de Révolution saison 1 et «Influences» de Patin Libre, un spectacle de danse sur glace présenté au Stade de la Cité des jeunes de Rivière-du-Loup. Les enfants ne seront pas en reste avec la venue de la troupe de danse Bouge de là et de Bill Bestiole.

Les documentaires de voyages Destidocs reviennent également avec les destinations Bali et Vancouver. Le Centre culturel Berger recevra aussi les élèves du programme Arts-Études musique de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et le groupe Alcoholica pour un hommage à Metallica symphonique.

Les billets de tous les spectacles sont en vente via le rdlenspectacles.com, à la billetterie du Centre culturel Berger au 85 rue Sainte-Anne ou par téléphone au 418 867-6666.