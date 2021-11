Un kit créatif clés en main par le Centre d’art de Kamouraska

Le Centre d’art de Kamouraska poursuit le développement de son programme d’éducation artistique «Moi à l’œuvre» destiné aux enfants de 4 ans à 7 ans, et propose maintenant celui-ci sous la forme d’un kit créatif clés en main.

Il permet de s’initier à différentes techniques artistiques à travers trois ateliers distincts. Le premier atelier permet de s’initier au travail du bois et au dessin sur tissu, en abordant les thèmes de la peur et du réconfort, avec la sculpteure Josée Bourgoin. Dans le second atelier, ce sont les médiums de l’embossage sur métal et de la broderie qui sont mis de l’avant, sous le thème de «laisser sa trace», en compagnie de l’artiste en métiers d’art Marie Pierre Daigle. Nature et mosaïque sont à l’honneur dans le troisième atelier qui explore les possibilités de la lumière, et met en vedette la photographe Caroline Bolieu.

Ce kit créatif contient tout le matériel nécessaire, ainsi que des fiches explicatives et des hyperliens vers des vidéos, mettant en vedette des artistes professionnels québécois. Le kit est disponible via la nouvelle plateforme moialoeuvre.ca, où il est possible d’obtenir un aperçu du contenu des ateliers.

Conçu et produit par le Centre d'art de Kamouraska depuis 2013, le programme «Moi à l’œuvre» vise à offrir, par le biais de la pratique artistique, des outils novateurs aux enfants pour enrichir leur expérience vivante et développer leurs habiletés sociales et communicationnelles. Dans le cadre de son programme, l’institution a récemment réalisé une édition entièrement virtuelle. Forte de ses acquis et de l'expérience développée auprès du jeune public, le Centre d’art de Kamouraska lance maintenant partout au Québec ses boîtes créatives, disponibles via le site moialoeuvre.ca.