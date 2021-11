Le Show de l’aile ouest, une initiative de Rivière-du-Loup en spectacles et le Sonar

Les deux diffuseurs de spectacles connus de la région, Rivière-du-Loup en spectacles et le Sonar, s’unissent pour présenter une nouvelle expérience spectacle à Rivière-du-Loup, le Show de l’aile ouest au Centre culturel Berger le jeudi 9 décembre à 20 h.

Élaboré pour plaire aux adeptes de découvertes musicales, l’événement est né de l’idée de présenter un spectacle dans un lieu inusité, intime et différent des lieux habituels des deux organisations. L’aile ouest au premier étage du Centre culturel Berger s’est avérée être un lieu atypique de choix pour présenter le spectacle des artistes Lysandre et Etienne Dufresne. Aménagée pour l’occasion, l’aile ouest pourra accueillir une centaine de personnes debout, en admission générale, et un service de bar sera disponible sur place. La soirée aura lieu le jeudi 9 décembre à 20 h et les billets sont présentement en vente sur le web, au rdlenspectacles.com ou le-sonar.com.

Le spectacle met en scène Lysandre et Etienne Dufresne qui traversent présentement le Québec pour offrir leur tournée «Drôles d'oiseaux», un programme double tout en complicité. Ensemble, les deux artistes feront vivre leurs chansons tirées de l'album «Excalibur» d’Etienne Dufresne et du micro-album «Maison-Dieu» de Lysandre et quelques surprises en prime. Etienne et Lysandre partageront la scène, entourés de leurs musiciens en plus de s'accompagner mutuellement afin de plonger les spectateurs dans leur univers envoûtant.