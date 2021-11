De bonnes nouvelles pour la culture et le patrimoine du Témiscouata

La Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (SHAT) et la Corporation du Patrimoine de Rivière-Bleue (CPRB) souhaitent partager les bonnes nouvelles qu’ils ont reçues récemment de la part du bureau du député Denis Tardif, ce lundi 1er novembre.

Le Fort Ingall et La Vieille Gare de Rivière-Bleue ont officiellement obtenu leurs agréments des institutions muséales. Cette reconnaissance permettra aux deux sites historiques d’accéder potentiellement à de nouvelles formes de financements du gouvernement provincial.

Musée patrimonial et ferroviaire du Témiscouata, La Vieille Gare de Rivière-Bleue est gérée bénévolement depuis 12 ans par la Corporation du Patrimoine de Rivière-Bleue. Le maire de Rivière-Bleue, Claude Pelletier, accueille cette nouvelle avec fierté : «L’ensemble de la communauté témiscouataine peut se réjouir de cette reconnaissance qui démontre que la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine sont des leviers importants du développement et de l’animation de notre collectivités». L’obtention de l’agrément des institutions muséales du Québec lui donnera dorénavant la possibilité d’avoir accès à des subventions afin de soutenir ses opérations et poursuivre son développement qui a déjà débuté, notamment l’élaboration d’un nouveau site web et l’embauche de sa première direction générale cette année.

Le président de la Société d’histoire, Alexandre April, affirme que cette nouvelle arrive à un bon moment. En effet, «le Fort célèbrera, en 2022, le 50e anniversaire de sa reconstruction et l’agrément permettra d’accéder à des subventions qui nous permettront de fêter ce moment comme il se doit». De plus, cela facilitera le financement des travaux de restauration de la palissade du Fort Ingall que la Société d’histoire souhaite réaliser, faisant passer la potentielle subvention de 50 % des dépenses admissibles à 70 % des dépenses.

