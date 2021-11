Sophie Deraspe remporte un prix RÉAL pour son film «Antigone»

La réalisatrice louperivoise Sophie Deraspe a remporté le 3 novembre un prix RÉAL 2020-2021 remis par l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec dans la catégorie oeuvre de fiction pour son film «Antigone», une adaptation du drame de Sophocle dans le contexte d'une famille immigrante kabyle à Montréal.

Alexandre Chartrand, Jean-François Blais, Pier-Philippe Chevigny et Martin Laroche sont les autres lauréats des prix RÉALS. Ils sont accordés aux réalisateurs par leurs pairs. Notons qu'Antigone a fait le plein de prix depuis sa sortie. Ce long métrage a été sacré meilleur film par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision aux Écrans canadiens en mai 2020, en plus de remporter six prix lors du Gala Québec Cinéma le mois suivant.

Le film de Sophie Deraspe raconte l’histoire d’Antigone, une jeune immigrante arrivée au Québec après une tragédie survenue dans son pays d'origine. Elle essaie d'aider son frère victime d'une bavure policière à s'évader de prison, quitte à mettre en danger son propre futur afin de sauver sa famille. «Antigone» est une adaptation de la tragédie grecque de Sophocle dans le contexte d’une famille immigrante kabyle à Montréal.