Loïc Lafrance lance son premier album en solo «Le monde des adultes»

Après la sortie de trois extraits musicaux dans la dernière année, l’artiste louperivois Loïc Lafrance dévoile son nouvel album «Le monde des adultes». Cet opus aux saveurs pop et expérimentales raconte le passage à l’âge adulte de son créateur en deux temps.

Il travaille sur ce projet depuis environ deux ans. Le lancement a eu lieu à la fin du mois d’octobre à la Ninkasi, à Québec. «L’album est concept, je n’aime pas ça dans la vie donner un genre à la musique. Je veux utiliser des sons sans nécessairement que ça corresponde à un certain genre musical […] La première partie est dédiée à l’enfance, avec un son plus naïf. Il y a une coupure à la moitié qui évoque le passage à la vie d’adulte, c’est une sorte de coming of age», explique Loïc Lafrance.

Le monde des adultes by Loïc Lafrance

La sortie de l’album «Le monde des adultes» est accompagnée par la création d’un fanzine en collaboration avec Quiproquo, un projet qui regroupe les œuvres de 15 artistes en arts visuels locaux qui ont illustré les chansons et les clips. La musique a été enregistrée et mixée par Loïc Lafrance. Ce dernier s’est tourné vers l’autoproduction avec de poursuivre son processus créatif, malgré la pandémie.

Il a collaboré avec des musiciens, notamment pour la basse, le chant et le saxophone. L’auteur-compositeur-interprète a également capté des ambiances sonores pour les inclure dans ses chansons. Le vidéoclip qui accompagne la chanson titre de cet album a été réalisé par Léonie Poulin.

Après sa victoire au niveau local de Cégep en spectacle avec son groupe musical Ski d’fond au Cégep de Rivière-du-Loup en novembre 2019, l’auteur-compositeur Loïc Lafrance est déménagé à Québec et y a lancé sa carrière solo en tant qu’artiste indépendant. Il étudie présentement afin de compléter un certificat en sociologie à l’Université Laval.