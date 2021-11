Appel de courts métrages pour le festival Vues dans la tête de…

Le festival Vues dans la tête de… de Rivière-du-Loup a ouvert récemment un appel de courts métrage pour Court toujours !, sa soirée de compétition. La 10e présentation de l’événement aura lieu du 3 au 6 février 2022.

Les réalisateurs et réalisatrices qui ont produit une œuvre cinématographique de 15 minutes ou moins, tous styles confondus depuis le 1er janvier 2021 sont invités à soumettre leur film. Ils doivent être francophones et la production doit aussi être canadienne. Les films sélectionnés seront projetés lors de la soirée du vendredi 4 février 2022 et courront la chance de remporter le prix du jury, constitué de professionnels de l'industrie, et le prix du public, tous deux dotés de 250 $ en argent.

De plus, pour la troisième année consécutive, l’organisme de production et de diffusion rimouskois Paraloeil est partenaire de la compétition et bonifiera le prix du jury. L’appel de courts métrages est ouvert jusqu’au 31 décembre 2021.