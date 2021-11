Animations en novembre à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

Plusieurs activités d’animation sont prévues à la bibliothèque municipale de Trois-Pistoles pour les prochaines semaines. Une activité pour la Semaine des proches aidants, une rencontre avec l’autrice Michèle Ouimet et une incursion dans l’univers de la bande dessinée et des jouets sont prévues au programme.

Présentée par le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, se déroulant du 7 au 13 novembre prochain, une conférence sur le thème aura lieu le vendredi 5 novembre à 19 h. Une exposition de livres sur la proche aidance est aussi offerte en novembre.

Du 5 au 7 novembre, l’événement promouvant la littérature prend place au Centre des congrès de l’Hôtel Rimouski et propose même deux rencontres à Trois-Pistoles, soit une rencontre avec l’autrice Michèle Ouimet le 5 novembre à 18 h 30 et une conférence sur la création de personnage en 3D avec les auteurs Annie Blouin et Patrice Auger le samedi 6 novembre à 10 h 30.

Finalement, en collaboration avec le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, Jean Bernier entretiendra les participants sur un genre littéraire bien unique et complexe, la bande dessinée, le 20 novembre à 10 h. Le même conférencier propose une seconde conférence sur l’histoire des jouets le 27 novembre, à 10 h.

Les places étant limitées pour toutes ces activités, il est nécessaire de s’inscrire gratuitement en composant le 418 851-2374 ou par courriel à [email protected]