Carole-Anne Roussel passe en finale du Concours OSM 2021

La chanteuse soprano de Rivière-du-Loup, Carole-Anne Roussel, a confirmé sa place en finale au Concours OSM de l’Orchestre symphonique de Montréal, le 1er novembre.

Il s’agissait pour l’artiste âgée de 26 ans d’une deuxième expérience de concours en peu de temps. «J’étais ouverte à toute éventualité. Quand j’ai reçu la nouvelle, j’étais vraiment contente. Maintenant il faut commencer la planification pour la prochaine étape. Je dois organiser l’enregistrement de toute l’épreuve finale», explique Carole-Anne Roussel. Ce concours dédié au chant se déroulant pour une deuxième année en mode virtuel, les participants ont la responsabilité d’enregistrer leurs prestations d’une durée d’environ 35 minutes.

La chanteuse soprano présentera différents airs d’opéra, de cantate et de lied pour démontrer ses capacités vocales au jury. Elle sera accompagnée par le pianiste Martin Dubé. «On essaie tous de trouver une porte d’entrée pour être plus connus. Avoir accès à ces organismes musicaux me permet d’être entendue et d’exister aux yeux du milieu musical […] Un concours comme celui-là met de l’avant les jeunes artistes prometteurs. Il nous donne de la confiance, de la formation et nous permet de devenir encore meilleurs dans notre art», explique Carole-Anne Roussel. Cette dernière est également récipiendaire du Prix d’Europe 2021.

En attendant la suite du concours, Carole-Anne Roussel interprète le rôle de Leïla dans l’opéra Les Pêcheurs de Perles de Bizet avec Jeunesses musicales Canada en tournée à Moncton au Nouveau-Brunswick et aux Iles-de-la-Madeleine. Elle s’envolera ensuite pour l’Europe à la mi-novembre afin de poursuivre sa formation à la Chapelle musicale Reine Elisabeth de Belgique.

Le 82e Concours OSM se déroule du 13 septembre au 27 novembre. Joel Balzun, Alex Hetherington, Simone McIntosh, Martina Myskohlid, Rose Naggar-Tremblay, Sophie Naubert, Carole-Anne Roussel et Geoffrey Schellenberg ont été sélectionnés par le jury pour se rendre en finale du Concours OSM. Il remettra plus de 45 000 $ de prix en argent et offrira des opportunités de prestation et de formation aux lauréats. Le premier prix comprend une bourse de 15 000 $ et un concert avec l’Orchestre symphonique de Montréal en 2022 à la Maison Symphonique de Montréal.

Le public aura l’occasion de voter pour l’artiste de leur choix pour le prix du public. La mise en ligne des récitals aura lieu le 21 novembre. La remise de prix sera diffusée en direct sur la page Facebook de l’Orchestre symphonique de Montréal le 27 novembre.