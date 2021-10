La bibliothèque Au fil des pages de Témiscouata-sur-le-Lac reçoit Ghislain Taschereau

Bien connu pour son groupe humoristique Les Bleu Poudre et son personnage de Bob Binette, Ghislain Taschereau est un touche-à-tout qui jongle dans le milieu artistique depuis plus de trente ans. La bibliothèque Au fil des pages le recevra dans le cadre d’une rencontre d’auteur, le jeudi 4 novembre, en formule 5 à 7.

L’activité est gratuite et l’inscription est obligatoire par téléphone au 418 899-2528, poste 303 ou en ligne au www.blct.ca. La rencontre est organisée en collaboration avec le Salon du livre de Rimouski et sera animée par Sébastien Ouellet.

Ghislain Taschereau est écrivain, comédien, narrateur et réalisateur, mais il se définit d’abord comme un individu. Auteur de neuf romans publiés chez différents éditeurs, il s’amuse désormais avec les Éditions de l’Individu qui lui permettent d’exprimer librement sa créativité sans s’enfarger dans les bonnes manières ni les normes socialement acceptables.

Son dernier roman, «L’amour sous toutes ses coutures», a été publié en août 2021. Un exemplaire sera d’ailleurs offert parmi les personnes présentes à la soirée. À noter que le passeport vaccinal ainsi qu’une preuve d’identité seront validés lors de l’événement.

Cette activité est rendue possible grâce à l’Entente de développement culturel de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et le ministère de la Culture et des Communications.